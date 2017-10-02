Йоханнес Хан: подписываемое соглашение поможет углублению сотрудничества между Арменией и Евросоюзом

В прямых интересах Евросоюза иметь на Южном Кавказе сильную, благополучную и стабильную Армению, которая будет способствовать дальнейшему добрососедству. Об этом на совместной с министром ИД Армении пресс-конференции заявил Комиссар Евросоюза по вопросам политики соседства и расширения Йоханнес Хан, передает «Арменпресс».

“Это наша шестая встреча в нынешнем году и первая – в Ереване, то есть мы встречались уже несколько раз, что свидетельствует о тесных связях между Арменией и Евросоюзом. Действительно, приятно снова и снова слышать о большом списке совместно реализуемых программ, потому что он свидетельствует об их реальности, т.е. делает более осязаемым содействие ЕС в дальнейшем развитии Армении. Эта стабильность залог того, что между Арменией и Евросоюзом будет подписано новое Соглашение о всеобъемлющем и углубленном партнерстве. Оно, равно как и приоритеты нашего сотрудничества, усилит и укрепит его”, - сказал Йоханнес Хан, напомнив, что это первое соглашение в рамках Восточного партнерства по своему характеру, потому что Армения первая страна Восточного партнерства, которая устанавливает деловой приоритет с Евросоюзом.

Он выразил надежду, что это послужит примером другим странам. “Мы крайне заинтересованы видеть, как будет реализовываться это соглашение. Этот новый, переломный документ поможет продемонстрировать, что Армения, будучи членом ЕАЭС, в то же время может заключать расширенное партнерство с Евросоюзом. В основе соглашения именно эта идея”, - подчеркнул он.

2 октября по приглашению министра ИД Э. Налбандяна в Армению прибыл с визитом Комиссар Евросоюза по вопросам политики соседства и расширения Йоханнес Хан.

В рамках визита предусмотрены встречи с высокопоставленными лицами Армении.