Полузащитник сборной Армении и английского «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян попал в команду недели Лиги Чемпионов. Как сообщает Арменпресс, полностью команда недели выглядит следующим образом.

Вратарь: Ареола (ПСЖ, Франция).

Защитники: Дани Алвес (ПСЖ, Франция), Ланг ("Базель", Швейцария), Тоби Алдервейрелд ("Тоттенхэм", Англия), Триппьер ("Тоттенхэм", Англия).

Полузащитники: Генрих Мхитарян (“Манчестер Юнайтед”, Англия), Тирни ( «Селтик» Шотландия), Талиска (“Бешикташ”, Турция), Бен-Йеддер (“Севилья”, Испания).

Нападающие: Гарри Кейн ("Тоттенхэм", Англия), Антони Марсьяль (Манчестер Юнайтед).

Во втором раунде группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» победил ЦСКА со счетом 1-4 раза. Генрих Мхитарян заработал пенальти, который точно выполнил Антони Марсьяль, а затем Мхитарян забил четвертый гол английского клуба.