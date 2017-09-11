Число жертв мощного землетрясения в Мексике достигло 90 человек. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство внутренних дел страны.

"Сообщается, что число погибших возросло до 90, из них 71 человек из (штата — ред.) Оахака, 15 — из Чьяпаса и четверо из Табаско", — говорится в заявлении ведомства. В документе также отмечается, что Федеральная комиссия по электроэнергетике (CFE) на 99% восстановила подачу электроэнергии на территории страны и на 90% в штате Оахака.

Ранее сообщалось о 65 погибших.

Землетрясение у берегов Мексики магнитудой 8,2 было зафиксировано в пятницу в 04.49 по времени UTC (07.49 мск). Эпицентр располагался в 119 километрах к юго-западу от населенного пункта Трес-Пикос. Очаг землетрясения находился на глубине 33 километра. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами (PTWC) сообщил, что максимальная высота волн при цунами после землетрясения достигла 1 метра.