Деятели искусства, журналисты и депутаты призвали президента Алиева освободить арестованного журналиста

Группа депутатов меджлиса и представителей общественности и журналистики Азербайджана призвали президента страны Ильхама Алиева предпринять меры для освобождения арестованного директора информационного агентства “Туран” Мехмана Алиева, сообщает «Арменпресс» со ссылкой на азербайджанское агентство haqqin.az.

В заявлении президенту Азербайджана авторы отметили, что Мехман Алиев пользуется в Азербайджане большим авторитетом, и достиг больших успехов со своим агентством. Авторы заявления выражают надежду на то, что президент Алиев предпримет меры и подарит журналисту свободу.

24 августа в Азербайджане был арестован директор информационного агентства “Туран” Мехман Алиев. По сообщению СМИ, Мехман Алиев был арестован по подозрению в неуплате налогов.