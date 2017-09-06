Ураган "Ирма" достиг берегов государства Антигуа и Барбуда в Карибском Море, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, по данным метеорологов, ураган обрушился на остров Барбуда около 2.00 (9.00 мск). Сейчас он движется на северо-запад со скоростью порядка 295 километров в час. Он, как ожидается, пройдет через территорию Пуэрто-Рико, Доминиканской Республики, Гаити и Кубы и, по оценкам специалистов, может достичь берегов Флориды к выходным.

Ураган "Ирма" уже достиг пятой, максимальной категории, его называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.



