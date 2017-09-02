Президент принял участие в праздничных мероприятиях по случаю годовщины провозглашения независимости Арцаха

Президент Армении Серж Саргсян в Степанакерте принял участие в праздничных мероприятиях по случаю 26-й годовщины провозглашения независимости Арцаха.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, Серж Саргсян, президент Арцаха Бако Саакян, прибывшая на празднование официальная делегация РА и иностранные гости от площади Возрождения торжественно прошествовали к Мемориалу, где возложили цветы, почтив память павших за независимость Арцаха.

Вечером Серж Саргсян примет участие в праздничных мероприятиях, а также будет присутствовать на концерте, организованном на площади Возрождения Степанакерта в честь Дня независимости.