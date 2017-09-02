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Президент принял участие в праздничных мероприятиях по случаю годовщины провозглашения независимости Арцаха


Президент Армении Серж Саргсян  в Степанакерте принял участие в  праздничных мероприятиях по случаю 26-й годовщины  провозглашения  независимости Арцаха.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА, Серж Саргсян, президент Арцаха Бако Саакян, прибывшая на празднование официальная делегация РА и  иностранные гости от площади Возрождения торжественно прошествовали к Мемориалу, где  возложили цветы, почтив  память павших за независимость Арцаха.

Вечером Серж Саргсян примет участие  в  праздничных мероприятиях, а также будет присутствовать на концерте, организованном на площади Возрождения  Степанакерта  в  честь Дня независимости.



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