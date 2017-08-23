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Авторитаризм в Турции становится все сильнее – Орхан Памук


Нобелевский  лауреат, турок  по происхождению, писатель и журналист Орхан Памук в  интервью CNN отметил, что Турция  становится все  более авторитарной и диктаторской. «Турция превращается в авторитарное  государство, всеми существующими и несуществующими рычагами власти подавляя особенно средний  класс общества», как передает Арменпресс, сказал Памук.

На вопрос о реформах и переменах в Турции в  последнее время писатель ответил, что после  попытки переворота Эрдоган и его партия, предъявляя людям всяческие  обвинения и проводя  тотальные аресты, все больше  раздувают и  усиливают авторитарный  режим. Это Памук считает неприемлемым, и противостоять этому  должна  оппозиция. 

«Я сильно беспокоюсь за свою собственную  жизнь всех, поскольку репрессии и обвинения могут быть заострены  против  кого угодно. И тем не  менее я  не  теряю оптимизма и надеюсь, что когда-нибудь Турция  станет действительно демократичной», - сказал Памук.

«Проблемы  существуют в  любой  стране  мира, но самая страшная проблема  Турции – усиление авторитаризма, который уже несколько последних лет сопровождает политическую жизнь страны», - завершил Орхан Памук.

 

 



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