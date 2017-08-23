Авторитаризм в Турции становится все сильнее – Орхан Памук

Нобелевский лауреат, турок по происхождению, писатель и журналист Орхан Памук в интервью CNN отметил, что Турция становится все более авторитарной и диктаторской. «Турция превращается в авторитарное государство, всеми существующими и несуществующими рычагами власти подавляя особенно средний класс общества», как передает Арменпресс, сказал Памук.

На вопрос о реформах и переменах в Турции в последнее время писатель ответил, что после попытки переворота Эрдоган и его партия, предъявляя людям всяческие обвинения и проводя тотальные аресты, все больше раздувают и усиливают авторитарный режим. Это Памук считает неприемлемым, и противостоять этому должна оппозиция.

«Я сильно беспокоюсь за свою собственную жизнь всех, поскольку репрессии и обвинения могут быть заострены против кого угодно. И тем не менее я не теряю оптимизма и надеюсь, что когда-нибудь Турция станет действительно демократичной», - сказал Памук.

«Проблемы существуют в любой стране мира, но самая страшная проблема Турции – усиление авторитаризма, который уже несколько последних лет сопровождает политическую жизнь страны», - завершил Орхан Памук.