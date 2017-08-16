Глава МИД ФРГ посоветовал не стращать Москву

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что если в отношениях с Москвой использовать лишь методы устрашения, это приведет к усилению напряженности. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на сталью политика в газете Rheinische Post.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, по словам министра, «противоречащая международному праву аннексия Крыма Россией и ситуация на востоке Украины очень сильно подорвали доверие» между странами, а реакция НАТО на эти события была правильной.

«Но если мы будем следовать исключительно логике устрашения, мы будем содействовать эскалации», — убежден Габриэль. По его мнению, «нельзя сложа руки наблюдать, как европейская архитектура безопасности грозит превратиться в груду развалин из устаревших, расторгнутых и не соблюдающихся договоров». «Необходимы совместные усилия по контролю за вооружениями. Это пойдет на пользу как Европе, так и России», — уверен политик.