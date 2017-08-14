Главную площадь Брюсселя украсили ковром из сотен тысяч бегоний

Ковер из сотен тысяч живых цветов выложен на центральной площади Брюсселя — Гран Пляс. Как передает Арменпресс, об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Традиция раз в два года украшать одну из самых красивых площадей Европы зародилась в 1971 году.

В нынешнем году площадь гигантской "клумбы", за один день засаженной вручную сотней бельгийских флористов, составила около двух тысяч квадратных метров. Для создания красочного орнамента на тему "цветы и фрукты" дизайнерам потребовались 600 тысяч разноцветных бегоний и несколько десятков тысяч георгин.

Творением флористов можно будет полюбоваться всего в течение четырех дней — с 11 по 14 августа.