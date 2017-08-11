Армянские шахматисты заняли в Испании первое и второе места
На прошедшем в Испании шахматном турнире памяти Микаэля Кастелла армянские шахматисты заняли первое и второе места. Как передает «Арменпресс», Керн Григорян и Тигран С. Петросян одержали в последнем – 9-м, туре победы и, набрав по 7․5 очков, разделили первое и второе места.На третьем месте – индус П. Иниян, который набрал 7 очков. В турнире принимали участие 143 шахматиста.
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