Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян высказался о встрече глав МИД Армении и Азербайджана

О возможной встрече президентов Армении и Азербайджана пока конкретной информации нет. Следующая встреча состоится между главами МИД Армении и Азербайджана в Нью-Йорке, во второй половине сентября. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян.

По его словам, в повестке встречи – вопросы, о которых Армения неоднократно заявляла: создание соответствующих условий для продвижения переговорного процесса по урегулированию карабахской проблемы.

В ответ на вопрос, собираются ли сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступить с новым предложением, Эдвард Налбандян сказал: «Знаете, непросто заново изобретать велосипед. То есть переговоры ведутся вокруг того, что было, есть. Всегда нужно сохранять настрой, что альтернативы переговорам нет».