Министр обороны Армении встретится с министром обороны РФ

Делегация во главе с министром обороны Армении Вигеном Саркисяном 28 июля отбудет в Москву для участия в официальной торжественной церемонии открытия соревнования «Армейские международные игры 2017».

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении, в рамках визита планируется также двусторонняя встреча министров обороны Республики Армения и Российской Федерации.