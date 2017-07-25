Страны СНГ планируют обмениваться списками террористов

Страны-участницы СНГ планируют обмениваться списками лиц, причастных к террористической деятельности, и создавать общие базы, сообщил во вторник в Минске заведующий организационно-правовым отделом государственной службы финансовой разведки при правительстве Киргизии Чынгыз Кененбаев.

В Исполнительном комитете СНГ в Минске 25-26 июля проходит заседание экспертной группы по согласованию проекта договора государств СНГ о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Серьезные шаги (в этом проекте документа по сравнению с предыдущим договором от 2007 года – ред.) сделаны в рамках международного сотрудничества по борьбе с терроризмом. Мы предусмотрели, что государства могут признавать списки террористов, чтобы на пространстве СНГ мы могли объединить усилия в целях борьбы с этим видом преступлений, то есть будут объединенные списки", — сказал журналистам представитель киргизской службы финансовой разведки.

Он отметил, что признание списков будет осуществляться путем заключения соответствующих двусторонних и многосторонних соглашений, и привел пример Киргизии и России, которые уже обмениваются такой информацией.

"Если экспертное заседание одобрит проект договора, то планируется в ноябре его подписание в рамках Совета глав правительств", — сказал Кененбаев.