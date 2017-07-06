Мы планируем амбициозный рост собственных доходов: премьер-министр Армении Карен Карапетян

Правительство Армении планирует амбициозный рост собственных доходов в 2017-2022 годах. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства Армении 6-го июля сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.

«Мы планируем амбициозный рост собственных доходов, а также довольно жесткое управление стабильными расходами»,- сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил членам правительства направить сэкономленные средства на программы, обеспечивающие экономческий рост. «Мы устанавливаем довольно труднодостижимые планки по части соотношения налоги/ВВП, по части внешнего долга, дефицита бюджета, и это потребует от всех нас максимально скоординрованной работы», - сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян.

Правительство Армении одобрило среднесрочную программу расходов на 2018-2020 годы, которая послужит основой для разработки госбюджета Армении на 2018 год, а также прояснит приоритеты налогово-бюджетной политики правительства Армении и политики расходов на ближайшие 3 года.