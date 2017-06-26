Создание журналистских профсоюзов в Армении поможет совместному поиску путей решения ряда проблем

В Армении есть предпосылки для создания журналистстких профсоюзов: лучшей моделью для Армении является модель объединяющего профсоюза, которая поможет совместному поиску путей решения ряда проблем и защитит журналистов от прихотей руководства. Как передает «Арменпресс», 26-го июня, в рамках сотрудничества с Европейским союзом журналистов, состоялось обсуждение создания журналистстких профсоюзов в Армении.

Присутствовали гости из Международной федерации журналистов, представители армянских СМИ, Конфедерации журналистов, члены правления Союза журналистов Армении, представители областной прессы.

«Создание журналистских профсоюзов в Армении долгое время волнует журналистское сообщество. Если не сегодня, то завтра создание журналистстких профсоюзов в Армении станет необходимостью. Без журналистстких профсоюзов мы не сможем защитить свои трудовые права, нашу профессиональную мораль. Мы обсуждали этот вопрос во многих международных структурах, побывали и в областных СМИ»,- сказала председатель Союза журналистов Армении Астхик Геворгян и добавила, что имеет свое однозначное мнение - создание журналистстких профсоюзов в Армении должно состояться.

«Мы должны проявить единый подход, в прошлом году мы опубликовали результаты опроса по поводу создания журналистских профсоюзов в Армении, в частности, по поводу их отклика на изменение условий труда. Было неверное представление, что эти союзы – архаичные институты, руководимые стариками, оторванные от действительности. Руководители журналистстких профсоюзов в Европе и Латинской Америке действительно старые люди, однако, например, в Азии и Африке это не так. На вопрос, почему журналисты не входят в профсоюз следовал ответ – они не верят, что это будем им на пользу. Было сомнение, что участие в профсоюзе может отрицательно сказаться на профессиональной деятельности, или их уволят. Другая причина – профсоюзы не обращались к журналистам. Есть Конфедерация профсоюзов, однако она не ведет профсоюзной работы»,-сказал зампредседателя Международной федерации журналистов Оливер Моней-Кирл и выразил надежду, что, возможно, что Союз возьмет на себя профсоюзную работу.

Председатель APR group Рубен Саргсян предложил создать в Армении модель объединяющего профсоюза. Лучшей моделью для Армении является модель объединяющего профсоюза, которая поможет совместному поиску путей решения ряда проблем и защитит журналистов от прихотей руководства. «Существование свободных профсоюзов – предпосылка для демократии в государстве, для свободы прессы. В Армении есть предпосылки для создания журналистских профсоюзов: лучшей моделью для Армении является модель объединяющего профсоюза, которая поможет совместному поиску путей решения ряда проблем и защитит журналистов от прихотей руководства»,- сказал председатель APR group Рубен Саргсян и выразил надежду, что журналистские профсоюзы смогут защитить права журналистов.