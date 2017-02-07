Ситуация на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения сравнительно спокойная: пресс-секретарь президента НКР

Ситуация на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения сравнительно спокойная. Об этом в беседе с Арменпресс сказал пресс-секретарь президента Нагорно-Карабахской Республики (Республики Арцах) Давид Бабаян.

«Ситуация довольно спокойная. Правда, азербайджанская сторона сегодня активно нарушала режим прекращения огня, однако это не странно. Было бы странно, если бы Азербайджан не нарушил режим перемирия», - сказал Бабаян, коснувшись совершенных 7 февраля провокационных действий противника.

На вопрос, с чем связана активация провокационных действий азербайджанской стороны в последнее время, пресс-секретарь президента НКР ответил, что это связано с разными явлениями.

«Это сущность Азербайджана, его армянофобская, фашистская политика. Вместе с тем есть и другие факторы: с январскими праздниками Азербайджан всегда «поздравляет по-своему». Кроме этого, приближается очередная годовщина погромов армян в Баку, в 2017 году исполняется 25 лет со дня освобождения Шуши, а Азербайджан подобными шагами желает скрыть свое поражение, последнее свое провальное диверсионное действие», - сказал Бабаян.

По его словам, противник обращается к провокационным действиям не только на границе, но и на дипломатических площадках, в частности, в связи с блогером Лапшиным, а также произведенными в Нагорно-Карабахской Республике товарами.

7 февраля, в районе между 17:00 и 18:50 часов, противник из огневых позиций, дислоцированных близ своих населенных пунктов, произвел выстрелы в направлении армянских позиций, дислоцированных в восточном направлении.

Кроме артиллерии, азербайджанские ВС используют как в восточном, так и в северном (Талиш) направлениях минометы разного калибра. На данный момент произведено общим количеством 46 выстрелов, в том числе 24 выстрела из миномета.

В результате действий противника Армия обороны НКР не понесла человеческих потерь.