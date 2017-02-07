Карен Карапетян и Петр Свитальский обсудили вопросы сотрудничества в сфере борьбы с коррупцией

Премьер-министр РА Карен Карапетян 7 февраля принял руководителя делегации ЕС в Армении, посла Петра Свитальского. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе правительства Армении.

На встрече были обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества в сфере борьбы с коррупцией.

Карен Карапетян представил выполненные правительством Армении меры, в частности законодательные реформы и принятые решения, атакже работу, проведенную в рамках Совета по борьбе с коррупцией. Говоря о предстоящих планах, премьер-министр РА отметил, что в настоящее время разработан новый законодательный пакет, в рамках которого планируется создание независимого превентивного антикоррупционного органа на основе Комиссии по этике высокопоставленных должностных лиц РА.

Посредством данного пакета полностью пересмотрены действующие системы декларирования и столкновения интересов. Также ведутся работы по совершенствованию расследования коррупционных преступлений. В настоящее время на основе обсуждений Совета по борьбе с коррупцией разрабатывается ряд важных законодательных проектов, нацеленных на снижение коррупционных рисков во всех сферах.

Премьер-министр подчеркнул, что эффективность и успех мероприятий по борьбе с коррупцией зависят и от гражданской позиции общества, и правительство будет работать в направлении активизации обратной связи с обществом, в том числе и посредством придания нового импульса деятельности Совета по борьбе с коррупцией. Карен Карапетян отметил, что правительство открыто для предложений, отметив важность сотрудничества с партнерами из ЕС.

Петр Свитальский поприветствовал усилия правительства Армении в борьбе с коррупцией и передал премьер-министру РА слова благодарности от бизнес-сообщества за принятые в данной сфере решения и законодательные инициативы. Он отметил, что делегация ЕС в Армении готова продолжать сотрудничество с правительством страны в рамках логики обозначенных премьер-министром приоритетов и антикоррупционных реформ.

Премьер-министр Армении и глава делегации ЕС в Армении обменялись мнениями по поводу возможностей совместных проектов в рамках Центра стратегических инициатив.