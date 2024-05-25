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В Кремле заявили, что Путин не планирует новой волны мобилизации

В Кремле заявили, что Путин не планирует новой волны мобилизации

В Кремле заявили, что Путин не планирует новой волны мобилизации

«Ежедневный набор военнослужащих-контрактников-добровольцев в России очень активен и продолжается», - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

 


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