В Кремле заявили, что Путин не планирует новой волны мобилизации

«Ежедневный набор военнослужащих-контрактников-добровольцев в России очень активен и продолжается», - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.