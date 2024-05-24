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Путин и Лукашенко ведут в Минске переговоры в узком формате

Путин и Лукашенко ведут в Минске переговоры в узком формате

Президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко ведут в Минске переговоры в узком формате. 

Переговоры проходят во Дворце независимости. Затем переговоры пройдут в расширенном формате. 

Путин прибыл в Беларусь с официальным визитом поздним вечером 23 мая. Самолет президента Российской Федерации приземлился в аэропорту Минска. В аэропорту президента РФ встречал президент Беларуси, затем общение продолжилось в неформальной обстановке.


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