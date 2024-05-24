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Министерство иностранных дел Израиля запретило консульству Испании в Иерусалиме предоставлять услуги палестинцам

Министерство иностранных дел Израиля запретило консульству Испании в Иерусалиме предоставлять услуги палестинцам

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что принял решение запретить консульству Испании предоставлять услуги жителям палестинских территорий, расположенных на западном берегу реки Иордан. 

Я принял решение не допускать связи между диппредставительством Испании в Израиле и палестинцами, а также запретить испанскому консульству в Иерусалиме предоставлять услуги палестинцам с западного берега реки Иордан”, - написал Кац. 

Он назвал эту меру ответом на признание Испанией Палестины независимым государством, а также на призыв вице-премьера Испании Йоланды Диас “освободить Палестину от реки до моря”. 

22 мая Испания, Ирландия и Норвегия приняли решение признать Государство Палестина. Решение вступит в силу 28 мая. После этого шага МИД Израиля отозвал послов этих стран для консультаций. 

В настоящее время Палестину признали 146 стран, восемь из которых - европейские: Болгария, Венгрия, Кипр, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Швеция. Палестина признали все арабские страны и государства, связанные с Движением неприсоединения.


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