Министерство иностранных дел Израиля запретило консульству Испании в Иерусалиме предоставлять услуги палестинцам

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что принял решение запретить консульству Испании предоставлять услуги жителям палестинских территорий, расположенных на западном берегу реки Иордан.

“Я принял решение не допускать связи между диппредставительством Испании в Израиле и палестинцами, а также запретить испанскому консульству в Иерусалиме предоставлять услуги палестинцам с западного берега реки Иордан”, - написал Кац.

Он назвал эту меру ответом на признание Испанией Палестины независимым государством, а также на призыв вице-премьера Испании Йоланды Диас “освободить Палестину от реки до моря”.

22 мая Испания, Ирландия и Норвегия приняли решение признать Государство Палестина. Решение вступит в силу 28 мая. После этого шага МИД Израиля отозвал послов этих стран для консультаций.

В настоящее время Палестину признали 146 стран, восемь из которых - европейские: Болгария, Венгрия, Кипр, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Швеция. Палестина признали все арабские страны и государства, связанные с Движением неприсоединения.