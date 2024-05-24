Япония и Южная Корея объявили о санкциях против РФ и КНДР

Правительство Японии ввело санкции против России за приобрение оружия из Северной Кореи и продолжающиеся военные действия на Украине. Санкции были введены в отношении девяти российских компаний, двух компаний, зарегистрированных на Кипре, и одного российского бизнесмена.

Как передает “Арменпресс”, со ссылкой на Русскую службу BBC, об этом сообщил генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси на пресс-конференции, состоявшейся 24 мая в Токио. Он не уточнил названия компаний и имя россиянина.

Кроме того, и Сеул заявил о введении санкций против Москвы и Пхеньяна. Санкции Южной Кореи распространяются на семерых граждан КНДР и на два российских корабля.

Согласно заявлению МИД Южной Кореи, санкции против упомянутых лиц и российских кораблей связаны с их участием в поставках материалов для ядерных и ракетных разработок Пхеньяна и финансировании этих разработок.

В заявлении Сеула также говорится, что лица и организации, попавшие под санкции, занимались транспортировкой боеприпасов между КНДР и Россией. Любые финансовые операции с лицами из списка потребуют специального разрешения властей Южной Кореи.