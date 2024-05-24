Первая группа пилотов ВС Украины в США завершила обучение по управлению F-16

Первая группа украинских пилотов завершила подготовку на американских истребителях F-16, которая проходила в американском штате Аризона. Как передает “Арменпресс”, об этом сообщает POLITICO.

Пресс-секретарь Национальной гвардии Аризоны капитан Эрин Ханниган сообщила, что пилоты прошли подготовку на 162-й базе ВВС в Тусоне. Она, из соображений безопасности, не уточнила количество украинских военнослужащих, прошедших подготовку на базе.

Завершение обучения является решающим шагом на пути к выводу F-16 в небо Украины, подчеркнула Ханниган.

По данным POLITICO, украинские пилоты сейчас направляются в Европу для прохождения дополнительной подготовки.

Украинские летчики прибыли в Аризону небольшими группами. Первая группа из четырех пилотов приступила к обучению в конце октября. В конце января прибыли еще четыре пилота. В Нацгвардии сообщили, что до конца текущего финансового года планируется подготовить 12 пилотов ВВС Украины.

Ожидается, что Украина получит более 60 истребителей F-16 от Норвегии, Дании, Нидерландов и Бельгии.