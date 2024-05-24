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Первая группа пилотов ВС Украины в США завершила обучение по управлению F-16

Первая группа пилотов ВС Украины в США завершила обучение по управлению F-16

Первая группа украинских пилотов завершила подготовку на американских истребителях F-16, которая проходила в американском штате Аризона. Как передает “Арменпресс, об этом сообщает POLITICO. 

Пресс-секретарь Национальной гвардии Аризоны капитан Эрин Ханниган сообщила, что пилоты прошли подготовку на 162-й базе ВВС в Тусоне. Она, из соображений безопасности, не уточнила количество украинских военнослужащих, прошедших подготовку на базе. 

Завершение обучения является решающим шагом на пути к выводу F-16 в небо Украины, подчеркнула Ханниган. 

По данным POLITICO, украинские пилоты сейчас направляются в Европу для прохождения дополнительной подготовки. 

Украинские летчики прибыли в Аризону небольшими группами. Первая группа из четырех пилотов приступила к обучению в конце октября. В конце января прибыли еще четыре пилота. В Нацгвардии сообщили, что до конца текущего финансового года планируется подготовить 12 пилотов ВВС Украины. 

Ожидается, что Украина получит более 60 истребителей F-16 от Норвегии, Дании, Нидерландов и Бельгии.


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