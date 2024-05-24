Орбан заявил, что Венгрия пересматривает свою роль в НАТО

Правительство Венгрии пересматривает роль своей страны в НАТО, поскольку не желает участвовать в военной миссии альянса на Украине. Как передает “Арменпресс”, со ссылкой на ТАСС, об этом в утренней программе радиостанции Kossuth заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Как сообщал ранее “Арменпресс”, Орбан также отметил, что заявления западных политиков и публикации в СМИ свидетельствуют о том, что Европа готовится начать войну против России. Он заявил, что Венгрия против этого, и в правительстве ведется большая работа, чтобы определить, “как мы можем оставаться членом НАТО, не принимая участия в войне”.

Глава венгерского правительства признал, что такая ситуация кажется странной, поскольку, несмотря на все оговорки, Венгрия намерена оставаться членом Североатлантического альянса.

“В истории НАТО было не так уж много ситуаций, когда государство-член столь открыто придерживалось бы особой позиции, как это сейчас делает Венгрия. Поэтому ее роль должна быть пересмотрена в военном альянсе. Над этим сейчас работают наши юристы и наши военные. Этот вопрос должен быть решен венгерской дипломатией”, - заявил Орбан.

При этом он повторил, что Венгрия не намерена участвовать в возможных операциях НАТО на Украине. Он не предоставит для этого средств, не отправит туда оружие и даже не выделит свою территорию для хранения оружия, предназначенного для украинской армии. Премьер-министр уточнил, что такая позиция продиктована убеждением, что конфликт в Украине не может быть решен военным путем, не может быть победителя, его можно урегулировать только путем мирных переговоров.