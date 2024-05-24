Виктор Орбан заявил, что Европа готовится к войне с Россией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что высказывания западных политиков и журналистов свидетельствуют о том, что Европа готовится начать войну против России. Как передает “Арменпресс”, со ссылкой на агентство “РИА Новости”, об этом он заявил в эфире радиостанции Kossuth.

“Перед двумя мировыми войнами в СМИ довольно долго шла подготовка вступления в войну. Думаю, то, что сегодня происходит в Брюсселе и Вашингтоне, но скорее в Брюсселе, чем в Вашингтоне, это своего рода подготовка настроений к возможному непосредственному конфликту. Спокойно можно говорить, что идет подготовка вступления Европы в войну, это происходит в СМИ и заявлениях политиков”, - сказал политик.

Орбан подчеркнул, что не считает вероятным нападение России на страну НАТО, а разговоры о “российской угрозе” - это маневр Запада для подготовки к вступлению в войну.

Не раскрывая подробностей, Орбан сообщил, что рабочие группы в штаб-квартире НАТО в Брюсселе сейчас изучают, как альянс может участвовать в конфликте на Украине.

Премьер-министр Венгрии напомнил, что при учреждении НАТО не упоминалось, что оно будет действовать за пределами своей территории.

“Юристы проводят довольно серьезную работу, изучая, как Венгрия может быть членом НАТО и при этом не участвовать в акциях НАТО за пределами территории альянса. Это то, что венгерской дипломатии надо решить”, - добавил он.