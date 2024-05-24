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Ночью над Крымом были сбиты 3 украинские ракеты ATACMS, есть 2 погибших: Минобороны РФ

Ночью над Крымом были сбиты 3 украинские ракеты ATACMS, есть 2 погибших: Минобороны РФ

Минобороны России сообщило, что ВС страны сбили в небе над Крымом три украинские ракеты ATACMS, в Черном море уничтожили три дистанционно управляемых катера ВСУ, направлявшихся в сторону Крыма. “Арменпресс передает об этом, со ссылкой на сообщение агентства “Интерфакс”. 

Дежурными средствами ПВО три оперативно-тактические ракеты ATACMS были уничтожены над территорией Республики Крым, два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области. В акватории Черного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова безэкипажные катера ВМС Украины. Три безэкипажных катера были уничтожены из штатного вооружения морской авиации ЧФ”, - говорится в сообщении. 

Власти Крыма заявили, что в результате ракетного обстрела в Симферопольском районе погибли два человека, пострадал недействующий санаторий под Алуштой.


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