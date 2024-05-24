Ночью над Крымом были сбиты 3 украинские ракеты ATACMS, есть 2 погибших: Минобороны РФ

Минобороны России сообщило, что ВС страны сбили в небе над Крымом три украинские ракеты ATACMS, в Черном море уничтожили три дистанционно управляемых катера ВСУ, направлявшихся в сторону Крыма. “Арменпресс” передает об этом, со ссылкой на сообщение агентства “Интерфакс”.

“Дежурными средствами ПВО три оперативно-тактические ракеты ATACMS были уничтожены над территорией Республики Крым, два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области. В акватории Черного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова безэкипажные катера ВМС Украины. Три безэкипажных катера были уничтожены из штатного вооружения морской авиации ЧФ”, - говорится в сообщении.

Власти Крыма заявили, что в результате ракетного обстрела в Симферопольском районе погибли два человека, пострадал недействующий санаторий под Алуштой.