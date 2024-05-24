Нетаньяху скоро выступит перед обеими палатами Конгресса США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху скоро выступит на совместном заседании обеих палат Конгресса США. Как передает “Арменпресс”, об этом 23 мая сообщил спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

“Это будет своевременная и очень решительная демонстрация поддержки израильскому правительству в момент наибольшей нужды”, - заявил Джонсон на ежегодном приеме в посольстве Израиля.

Джонсон ранее сообщил журналистам, что он говорил с Нетаньяху и что они работают над согласованием даты выступления премьер-министра Израиля перед Конгрессом. Для этой инициативы потребовалась поддержка лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера, который уже дал свое согласие.

В последнее время между администрацией США и руководством Израиля возникла напряженность, поскольку Израиль начал военные действия в городе Рафах, который стал убежищем для многих перемещенных лиц из сектора Газа, хотя США неоднократно призывали сделать больше для защиты гражданского населения.