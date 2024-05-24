Иракское сопротивление утверждает, что нанесло удар по израильскому порту Хайфа

Шиитские вооруженные отряды, входящие в движение исламского сопротивления Ирака, заявили, что нанесли удар дроном по израильскому порту Хайфа. Как передает “Арменпресс”, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на заявление движения в Telegram-канале.

Согласно заявлению, удар был ответом на “убийства мирных палестинцев”. “Исламское сопротивление Ирака” заявило, что продолжит атаки на вражеские базы.

Официальных комментариев со стороны Израиля по этому вопросу не поступало.

Шиитские формирования в Ираке активизировались в результате обострения ситуации в регионе в октябре 2023 года. После вторжения боевиков палестинского радикального движения ХАМАС 7 октября в Израиле погибли 1200 человек, около 250 человек были взяты в плен. По последним данным Израиля, в секторе Газа все еще остаются 128 заложников, 36 заложников погибли.

По данным местных властей, в ходе ответных военных действий Израиля в секторе Газа погибло более 35 700 палестинцев, более 80 000 получили ранения.