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Путин и король Бахрейна провели переговоры в Кремле в узком формате

Путин и король Бахрейна провели переговоры в Кремле в узком формате

Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, находящийся в России с официальным визитом, провели переговоры в Кремле. Встреча прошла в узком формате. “Арменпресс передает об этом, со ссылкой на ТАСС. 

На повестке дня встречи сторон были состояние и перспективы российско-бахрейнского сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной сферах, также актуальные вопросы международной повестки. 

В связи с председательством Бахрейна в Лиге арабских государств, стороны также обсудили региональные проблемы, в первую очередь обострение палестино-израильского конфликта и урегулирование ближневосточной ситуации. 

За переговорами в узком формате последовала расширенная встреча в формате рабочего завтрака. Эта часть встречи была закрыта для СМИ. 

По итогам переговоров будут подписаны совместные документы.


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