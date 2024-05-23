Путин и король Бахрейна провели переговоры в Кремле в узком формате

Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, находящийся в России с официальным визитом, провели переговоры в Кремле. Встреча прошла в узком формате. “Арменпресс” передает об этом, со ссылкой на ТАСС.

На повестке дня встречи сторон были состояние и перспективы российско-бахрейнского сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной сферах, также актуальные вопросы международной повестки.

В связи с председательством Бахрейна в Лиге арабских государств, стороны также обсудили региональные проблемы, в первую очередь обострение палестино-израильского конфликта и урегулирование ближневосточной ситуации.

За переговорами в узком формате последовала расширенная встреча в формате рабочего завтрака. Эта часть встречи была закрыта для СМИ.

По итогам переговоров будут подписаны совместные документы.