Путин 23-24 мая посетит Беларусь с официальным визитом

24 мая в Минске пройдут переговоры президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, который 23-24 мая будет находиться в Беларуси с двухдневным официальным визитом.

Как передает “Арменпресс”, об этом сообщает агентство БЕЛТА, со ссылкой на пресс-службу главы Беларуси.

Переговоры глав двух государств пройдут 24 мая во Дворце Независимости вначале в узком, а затем в расширенном формате.

Стороны обсудят состояние и перспективы развития всего комплекса белорусско-российских отношений: интеграционную повестку и реализацию решений, принятых Высшим госсоветом Союзного государства, политический диалог, продвижение совместных торгово-экономических и кооперационных проектов, укрепление безопасности и взаимодействие в гуманитарной сфере.

Традиционно будет обсуждена и международная повестка, ситуация в регионе и совместное противодействие возникающим вызовам и угрозам.