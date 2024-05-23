Время в Ереване: 11:07,   23 Май 2024

Путин 23-24 мая посетит Беларусь с официальным визитом

Путин 23-24 мая посетит Беларусь с официальным визитом

24 мая в Минске пройдут переговоры президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, который 23-24 мая будет находиться в Беларуси с двухдневным официальным визитом. 

Как передает “Арменпресс, об этом сообщает агентство БЕЛТА, со ссылкой на пресс-службу главы Беларуси. 

Переговоры глав двух государств пройдут 24 мая во Дворце Независимости вначале в узком, а затем в расширенном формате. 

Стороны обсудят состояние и перспективы развития всего комплекса белорусско-российских отношений: интеграционную повестку и реализацию решений, принятых Высшим госсоветом Союзного государства, политический диалог, продвижение совместных торгово-экономических и кооперационных проектов, укрепление безопасности и взаимодействие в гуманитарной сфере. 

Традиционно будет обсуждена и международная повестка, ситуация в регионе и совместное противодействие возникающим вызовам и угрозам.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am