Китайская армия начала военные учения вокруг Тайваня

Народно-освободительная армия Китая начала вокруг Тайваня комплексные военные учения . “Арменпресс” передает об этом, со ссылкой на Министерство обороны Китая.

“Восточная зона боевого командования 23 мая с 07:45 проводит комплексные военные учения в Тайваньском проливе, к северу, югу и востоку от острова Тайвань, а также вокруг островов Цзиньмэнь, Мацзу, Уцю и Дунъинь”, - говорится в сообщении.

Представитель командования Ли Си сообщил, что к учениям привлечены сухопутные войска, военно-морской флот, ВВС и ракетные войска.

По его словам “учения сконцентрированы на совместном патрулировании с моря и воздуха, захвате всеобъемлющего контроля над полем боя и совместных высокоточных ударах по ключевым целям”.

Ли Си отметил, что целью учений является проверка “реальных боевых возможностей” в восточной зоне боевого командования.

Он заявил, что учения также станут ответом на “сепаратистские действия сил, выступающих за независимость Тайваня, и жестким предупреждением против вмешательства и провокаций со стороны внешних сил”.