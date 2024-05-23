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Китайская армия начала военные учения вокруг Тайваня

Китайская армия начала военные учения вокруг Тайваня

Народно-освободительная армия Китая начала вокруг Тайваня комплексные военные учения . “Арменпресс передает об этом, со ссылкой на Министерство обороны Китая. 

Восточная зона боевого командования 23 мая с 07:45 проводит комплексные военные учения в Тайваньском проливе, к северу, югу и востоку от острова Тайвань, а также вокруг островов Цзиньмэнь, Мацзу, Уцю и Дунъинь”, - говорится в сообщении. 

Представитель командования Ли Си сообщил, что к учениям привлечены сухопутные войска, военно-морской флот, ВВС и ракетные войска. 

По его словам “учения сконцентрированы на совместном патрулировании с моря и воздуха, захвате всеобъемлющего контроля над полем боя и совместных высокоточных ударах по ключевым целям”. 

Ли Си отметил, что целью учений является проверка “реальных боевых возможностей” в восточной зоне боевого командования. 

Он заявил, что учения также станут ответом на “сепаратистские действия сил, выступающих за независимость Тайваня, и жестким предупреждением против вмешательства и провокаций со стороны внешних сил”.


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