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Белгород подвергся массированному обстрелу: есть жертва

Белгород подвергся массированному обстрелу: есть жертва

В течение ночи российские военные в небе над Белгородской областью сбили 32 снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire, а также три снаряда “Ольха” и три беспилотника. В результате взрыва беспилотника погибла 1 женщина. 

Как передает “Арменпресс, Министерство обороны России распространило сообщение об отражении ночного нападения средствами противовоздушной обороны. 

Дежурными средствами ПВО три реактивных снаряда РСЗО “Ольха”, тридцать два реактивных снаряда РСЗО “Вампир” и три БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области”, - говорится в пресс-релизе ведомства. 

Утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что противовоздушная оборона сбила несколько воздушных целей, приближающихся к области. 

Он также сообщил, что из-за падения и взрыва беспилотника обрушился второй этаж двухэтажного дома, погибла 1 женщина. Обломки БПЛА повредили близлежащие частные дома. 

В результате прямых попаданий снарядов, по словам Гладкова, пострадали территории двух детских лагерей.


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