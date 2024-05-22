Швеция выделит более 6 миллиардов евро на военную поддержку Украины

Правительство Швеции и партия “Шведские демократы: достигли соглашения о трехлетней программе военной помощи Украине на 2024-2026 годы стоимостью в 6,5 млрд евро. Как передает “Арменпресс”, правительство королевства распространило по этому поводу сообщение.

“Правительство и “Шведские демократы” договорились о создании трехлетней рамочной программы военной поддержки Украины на общую сумму 75 миллиардов шведских крон (6,5 миллиарда евро) на 2024-2026 годы, по 25 миллиардов шведских крон (около 2,2 миллиарда евро) в год”, - говорится в сообщении правительства.

Общая военная и гражданская поддержка, предоставленная Швецией Украине, составит более 100 миллиардов шведских крон (8,6 миллиарда евро), говорится в сообщении.

Власти отметили, что поддержка Украине должна быть оказана таким образом, чтобы “не подорвать укрепление обороноспособности Швеции и не вытеснить другие необходимые реформы”, включая и перевооружение страны.