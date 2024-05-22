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В результате обстрелов со стороны и России и Украины есть жертвы

В результате обстрелов со стороны и России и Украины есть жертвы

В Борисовском районе Белгородской области РФ средства ПВО поразили воздушные цели, приближающиеся к селу Беленькое. Получив множественные осколочные ранения, погиб один житель села. Как передает “Арменпресс, об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. 

Еще один человек получил закрытую черепно-мозговую травму и находится в состоянии средней степени тяжести. 

В результате обстрела села Беленькое были повреждены четыре частных домовладения, автомобили и линии электропередачи. 

По данным областной прокуратуры, в городе Покровске Донецкой области в результате ракетного обстрела российских сил пострадал 10-летний ребенок. Его родители погибли. 

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По данным прокуратуры, ракета “Искандер” упала во дворе частного дома, где погибли 52-летний мужчина, его 42-летняя жена, их сын был ранен. Пострадала и 24-летняя жительница соседнего дома. 

В свою очередь глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что в результате обстрела в городе Чугуеве пострадали 7 человек.


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