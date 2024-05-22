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Израиль отзывает своих послов из Ирландии и Норвегии из-за признания Палестины государством

Израиль отзывает своих послов из Ирландии и Норвегии из-за признания Палестины государством

Министерство иностранных дел Израиля отозвало своих послов из Ирландии и Норвегии для консультаций после того, как эти страны объявили о своем решении признать Палестину. Как передает “Арменпресс, об этом в X сообщил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац. 

“Я поручил немедленно отозвать израильских послов в Ирландию и Норвегию для консультаций в свете решений этих стран признать палестинское государство. Я посылаю четкий сигнал Ирландии и Норвегии: Израиль не ослабит давление на тех, кто ставит под сомнение его суверенитет и угрожает его безопасности”, - написал Кац. 

Министр добавил, что такие решения повлекут за собой “тяжелые последствия”. 

Если Испания осуществит намерение признать палестинское государство, против нее будут предприняты аналогичные меры”, - подчеркнул он. 

На момент заявления Каца испанское правительство еще официально не объявило о признании Палестины. 

Как ранее сообщал “Арменпресс, премьер-министр Ирландии Саймон Харрис заявил, что Ирландия, Норвегия и Испания официально признают государство Палестина. 

С 1988 года 146 из 193 государств-членов ООН признали Государство Палестину.


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