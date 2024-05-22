Израиль отзывает своих послов из Ирландии и Норвегии из-за признания Палестины государством

Министерство иностранных дел Израиля отозвало своих послов из Ирландии и Норвегии для консультаций после того, как эти страны объявили о своем решении признать Палестину. Как передает “Арменпресс”, об этом в X сообщил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац.

“Я поручил немедленно отозвать израильских послов в Ирландию и Норвегию для консультаций в свете решений этих стран признать палестинское государство. Я посылаю четкий сигнал Ирландии и Норвегии: Израиль не ослабит давление на тех, кто ставит под сомнение его суверенитет и угрожает его безопасности”, - написал Кац.

Министр добавил, что такие решения повлекут за собой “тяжелые последствия”.

“Если Испания осуществит намерение признать палестинское государство, против нее будут предприняты аналогичные меры”, - подчеркнул он.

На момент заявления Каца испанское правительство еще официально не объявило о признании Палестины.

Как ранее сообщал “Арменпресс”, премьер-министр Ирландии Саймон Харрис заявил, что Ирландия, Норвегия и Испания официально признают государство Палестина.

С 1988 года 146 из 193 государств-членов ООН признали Государство Палестину.