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Ирландия и Испания вместе с Норвегией признают Государство Палестина

Ирландия и Испания вместе с Норвегией признают Государство Палестина

Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис заявил, что его страна официально признает Государство Палестина. Арменпресс передает об этом,  со ссылкой на ирландскую Национальную телерадиовещательную компанию RTE. 

“Ирландия, Норвегия и Испания заявляют, что мы признаем государство Палестина. Каждый из нас сейчас предпримет необходимые шаги в своей стране, чтобы это решение вступило в силу”, - отметил Харрис. 

Он выразил уверенность, что в ближайшие недели за Ирландией, Испанией и Норвегией последуют и другие страны. 

Израиль предупредил, что признание Палестины “вызовет экстремизм и нестабильность”. 

Как ранее сообщал Арменпресс, правительство Норвегии распространило заявление о признании Палестины в качестве государства, назвав это единственной альтернативой, предлагающей политическое решение конфликта между сторонами. 

С 1988 года 146 из 193 государств-членов Организации Объединенных Наций признали Государство Палестина.


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