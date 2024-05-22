Ирландия и Испания вместе с Норвегией признают Государство Палестина
Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис заявил, что его страна официально признает Государство Палестина. “Арменпресс” передает об этом, со ссылкой на ирландскую Национальную телерадиовещательную компанию RTE.
“Ирландия, Норвегия и Испания заявляют, что мы признаем государство Палестина. Каждый из нас сейчас предпримет необходимые шаги в своей стране, чтобы это решение вступило в силу”, - отметил Харрис.
Он выразил уверенность, что в ближайшие недели за Ирландией, Испанией и Норвегией последуют и другие страны.
Израиль предупредил, что признание Палестины “вызовет экстремизм и нестабильность”.
Как ранее сообщал “Арменпресс”, правительство Норвегии распространило заявление о признании Палестины в качестве государства, назвав это единственной альтернативой, предлагающей политическое решение конфликта между сторонами.
С 1988 года 146 из 193 государств-членов Организации Объединенных Наций признали Государство Палестина.
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