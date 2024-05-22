Ирландия и Испания вместе с Норвегией признают Государство Палестина

Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис заявил, что его страна официально признает Государство Палестина. “Арменпресс ” передает об этом, со ссылкой на ирландскую Национальную телерадиовещательную компанию RTE.

“Ирландия, Норвегия и Испания заявляют, что мы признаем государство Палестина. Каждый из нас сейчас предпримет необходимые шаги в своей стране, чтобы это решение вступило в силу”, - отметил Харрис.

Он выразил уверенность, что в ближайшие недели за Ирландией, Испанией и Норвегией последуют и другие страны.

Израиль предупредил, что признание Палестины “вызовет экстремизм и нестабильность”.

Как ранее сообщал “Арменпресс ”, правительство Норвегии распространило заявление о признании Палестины в качестве государства, назвав это единственной альтернативой, предлагающей политическое решение конфликта между сторонами.

С 1988 года 146 из 193 государств-членов Организации Объединенных Наций признали Государство Палестина.