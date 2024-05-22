Норвегия признает Палестину в качестве государства

Правительство Норвегии официально признает Палестину государством. Как передает “Арменпресс ”, говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Норвегии.

“В разгар войны, когда десятки тысяч людей были убиты и ранены, мы должны сохранить единственную альтернативу, которая предлагает политическое решение как для израильтян, так и для палестинцев: два государства, которые будут жить бок о бок в условиях мира и безопасности”, - заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стёре.

Отмечается, что решение вступит в силу с 28 мая.