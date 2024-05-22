На пост президента Вьетнама избран То Лам
Национальное собрание Социалистической Республики Вьетнам (однопалатный парламент) избрало новым президентом страны члена Политбюро Центрального комитета правящей Коммунистической партии Вьетнама, министра общественной безопасности генерала армии То Лама. “Арменпресс” передает об этом, со ссылкой на ТАСС.
По данным контрольной комиссии парламента, резолюцию об избрании 66-летнего То Ламма главой государства одобрили 472 из 473 депутатов Национального собрания, присутствовавших на заседании. Согласно Конституции Вьетнама, Национальное собрание является высшим органом власти, наделенным полномочиями назначать и отправлять в отставку все руководство страны.
То Лам принес присягу на верность стране, народу и правящей Коммунистической партии Вьетнама. Инаугурация главы государства состоялась вскоре после оглашения результатов голосования в Национальном собрании.
66-летний То Лам стал 13-м президентом в истории современного Вьетнама. На посту главы государства он сменил 53-летнего Во Ван Тхыонга.
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