Испания не позволит судам с оружием для Израиля заходить в свои порты

Правительство Испании не позволит судам, перевозящим оружие в Израиль, заходить в порты королевства. Как передает “Арменпресс”, об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью телеканалу TVE.

Он подтвердил, что Мадрид уже отказал во въезде одному судну.

«Мы не хотим содействовать войне. Мы хотим постоянного и немедленного прекращения огня, а также освобождения всех заложников и немедленного поступления гуманитарной помощи. Ближний Восток не нуждается в большом количестве оружия”, - ТАСС приводит слова Альбареса.

«Мы не будем разрешать заход (в испанские порты), если судно направляется в Израиль с вооружениями”, - добавил глава МИД.

В феврале Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что власти стран, поддерживающих Израиль, должны перестать просить его избегать жертв среди гражданского населения сектора Газа. По словам Боррелля, они должны начать действовать сами, например, ограничить поставки оружия.

Правительство Испании заверило, что не выдавало Израилю новых лицензий на экспорт оружия с момента обострения ситуации на Ближнем Востоке в октябре 2023 года и не намерено делать этого до тех пор, пока ситуация не нормализуется.