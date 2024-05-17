В Женеве состоялась встреча Алена Симоняна и Сахибы Гафаровой

В рамках первого заседания подготовительной комиссии 6 Всемирной конференции спикеров парламентов Межпарламентского союза (МПС) 16 мая при посредничестве организации состоялась встреча председателя Национального собрания РА Алена Симоняна с председателем Милли меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой.

“Арменпресс” передает об этом, со ссылкой на сообщение Национального собрания Армении.

Ранее в Национальном собрании сообщили, что председатель Национального собрания Республики Армения Ален Симонян и председатель Милли меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова в Женеве провели короткую беседу, а основная встреча спикеров должна была состояться вечером.