В Женеве состоялась встреча Алена Симоняна и Сахибы Гафаровой
10:58, 17 Май 2024
В рамках первого заседания подготовительной комиссии 6 Всемирной конференции спикеров парламентов Межпарламентского союза (МПС) 16 мая при посредничестве организации состоялась встреча председателя Национального собрания РА Алена Симоняна с председателем Милли меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой.
“Арменпресс” передает об этом, со ссылкой на сообщение Национального собрания Армении.
Ранее в Национальном собрании сообщили, что председатель Национального собрания Республики Армения Ален Симонян и председатель Милли меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова в Женеве провели короткую беседу, а основная встреча спикеров должна была состояться вечером.
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