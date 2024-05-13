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В Газе предупредили о прекращении работы больниц из-за нехватки топлива

В Газе предупредили о прекращении работы больниц из-за нехватки топлива

Министерство здравоохранения сектора Газа предупредило о скором закрытии медицинских учреждений из-за нехватки топлива. Как передает “Арменпресс”, об этом говорится в сообщении ведомстваа здравоохранения Газы. 

Несколько часов отделяет нас от полного коллапса системы здравоохранения в секторе Газа в результате отсутствия поставок необходимого топлива для работы генераторов в больницах, машин скорой помощи и доставки медработников”, - агентство “РИА Новости” приводит выдержку из сообщения министерства. 

В ночь на 7 мая сухопутные войска Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли в город Рафах с целью проведения антитеррористической операции, а израильские танки из сектора Газа установили оперативный контроль над КПП Рафах на границе с Египтом. До запланированной военной операцией ЦАХАЛ рекомендовал жителям восточной части Рафаха эвакуироваться. 

7 октября в Израиле после вторжения боевиков радикального палестинского движения ХАМАС было убито 1200 человек и около 250 человек взято в плен. По последним израильским данным, в секторе Газа остаются 128 заложников, 36 заложников погибли. 

По данным местных властей, число жертв в ходе ответной военной операции Израиля в секторе Газа превысило 35 000.


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