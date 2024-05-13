В ЕГУ проходит международная конференция, посвященная вопросам содействия ЕС демократии в странах Восточного соседства

В зале заседаний Ученого совета ЕГУ проходит международная конференция “Оглядываясь назад и двигаясь вперед. ЕС и содействие демократии в раздробленном и проблемном соседстве”.

Как передает “Арменпресс”, она организована по инициативе Центра европейских исследований ЕГУ в рамках проекта Horizon Europe REDEMOS: “Реконфигурация поддержки демократии в ЕС. На пути к устойчивой демократии в странах восточного соседства ЕС”

В повестке конференции - обсуждение вопросов поддержки демократии ЕС в странах Восточного соседства. Эксперты и участники конференции поделятся своими мнениями о демократических преобразованиях в Армении, об авторитарных угрозах и региональных рисках.

Участников конференции приветствовал ректор ЕГУ Ованнес Ованнисян, отметив важность обсуждения таких важных тем и проведения подобных конференций в университете.

С докладом выступил глава Делегации ЕС в Армении, посол Василис Марагос.

Присутствуют аккредитованные в Армении послы, руководители и представители международных структур и организаций, преподаватели ЕГУ, студенты.