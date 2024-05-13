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В ЕГУ проходит международная конференция, посвященная вопросам содействия ЕС демократии в странах Восточного соседства

В ЕГУ проходит международная конференция, посвященная вопросам содействия ЕС демократии в странах Восточного соседства

В зале заседаний Ученого совета ЕГУ проходит международная конференция “Оглядываясь назад и двигаясь вперед. ЕС и содействие демократии в раздробленном и проблемном соседстве”. 

Как передает “Арменпресс”, она организована по инициативе Центра европейских исследований ЕГУ в рамках проекта Horizon Europe REDEMOS: “Реконфигурация поддержки демократии в ЕС. На пути к устойчивой демократии в странах восточного соседства ЕС” 

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В повестке конференции - обсуждение вопросов поддержки демократии ЕС в странах Восточного соседства. Эксперты и участники конференции поделятся своими мнениями о демократических преобразованиях в Армении, об авторитарных угрозах и региональных рисках. 

Участников конференции приветствовал ректор ЕГУ Ованнес Ованнисян, отметив важность обсуждения таких важных тем и проведения подобных конференций в университете. 

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С докладом выступил глава Делегации ЕС в Армении, посол Василис Марагос. 

Присутствуют аккредитованные в Армении послы, руководители и представители международных структур и организаций, преподаватели ЕГУ, студенты.

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