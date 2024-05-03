Китай запустил зонд для взятия образцов с обратной стороны Луны

Китай успешно запустил автоматическую космическую станцию «Чанъэ-6», чтобы впервые в истории забрать образцы грунта с обратной стороны Луны. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на ТАСС.

Запуск был осуществлен с космической станции Вэньчан на южном китайском острове Хайнань с помощью ракеты-носителя «Чанчжэнь-5 Y8».

Автоматическая космическая станция «Чанъэ-6» состоит из орбитального, посадочного, взлетного и возвращаемого модулей. В рамках международного сотрудничества в посадочном модуле находятся научные приборы из Франции, Италии и Европейского космического агентства, а в орбитальном модуле находится небольшой спутник из Пакистана.

Местом посадки на обратной стороне луны выбран кратер Аполлона, расположенный в бассейне Южный полюс-Эйткен.

Устройство будет собирать образцы лунного грунта с помощью буровой установки и роботизированного ковша.

После сбора образцов взлетный модуль оторвется от луны и на лунной орбите будет пристыкован к орбитальному аппарату. Затем возвращаемый модуль доставит образцы на Землю и приземлится на севере Китая. Ожидается, что вся миссия продлится 53 дня.

24 ноября 2020 года с космической станции Вэньчан была запущена ракета-носитель «Чанчжэнь-5». Его отправила на Луну станция Chanye-5, которая вернулась на Землю примерно через 23 дня после запуска, собрав около 2 кг лунного грунта, чтобы китайские специалисты могли изучить его как в научных целях, так и для проекта подготовки к строительству научно-исследовательской базы.

Запуск был осуществлен с космической станции Вэньчан на южном китайском острове Хайнань с помощью ракеты-носителя «Чанчжэнь-5 Y8».