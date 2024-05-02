Время в Ереване: 11:07,   3 Май 2024

Авиакомпания FLYONE ARMENIA начала выполнение полетов по направлению Ереван- Ницца- Ереван

Авиакомпания FLYONE ARMENIA начала выполнение полетов по направлению Ереван- Ницца- Ереван

С 2 мая текущего года авиакомпания FLYONE ARMENIA начала выполнять полеты по направлению Ереван- Ницца- Ереван. Рейсы будут выполняться два раза в неделю по четвергам и воскресеньям. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе ЗАО “«Армения» Международные аэропорты”.

“По вопросам о приобретении и наличии авиабилетов, а также для получения дополнительной информации советуем посетить сайт авиакомпании flyone.am либо связаться с местными турагентствами.

Мы поздравляем наших коллег и желаем им безопасных полетов”, - говорится в сообщении.


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