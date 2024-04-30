Украина вышла из еще одного соглашения с СНГ

Украина вышла из соглашения с государствами-участниками СНГ о сотрудничестве в области здравоохранения населения. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил во вторник представитель кабмина страны в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

"Осуществлен выход Украины из соглашения о сотрудничестве в области здравоохранения населения, которое было подписано 26 июня 1992 года в Минске", - написал Мельничук.

По данным Мельничука, Украина также вышла из протоколов о внесении изменений и дополнений, подписанных 18 сентября 2003 года в Ялте и 25 ноября 2005 года в Москве в рамках указанного соглашения.