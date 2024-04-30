Конгрессмены США угрожают МУС ответными мерами из-за расследования в отношении Израиля: Axios

Представители Демократической и Республиканской партий Конгресса США предупредили Международный уголовный суд (МУС), что в случае возможного решения выдать ордер на арест высокопоставленных израильских чиновников США могут принять ответные меры. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает новостная платформа Axios со ссылкой на источники.

По их данным, уже готовится законопроект, который позволит исполнительной власти отреагировать на возможные решения о задержании со стороны МУС.

Axios отмечает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил президента США Джо Байдена предотвратить решение МУС о выдаче ордеров на арест. 29 апреля пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась комментировать телефонный разговор Нетаньяху и Байдена, но заявила, что Соединенные Штаты не одобряют расследование Гаагского суда относительно Израиля.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон выступил с заявлением, назвав возможные решения об аресте «позорными» и «незаконными». Он также призвал администрацию Байдена использовать все доступные инструменты, чтобы предотвратить такой шаг.

Как ранее сообщал «Арменпресс», Израиль выразил обеспокоенность в связи с сообщениями, что Международный уголовный суд может выдать ордеры на арест высокопоставленных правительственных чиновников страны за возможные нарушения международного гуманитарного права в секторе Газа.

В то же время 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на свои источники в Гааге сообщил, что этого не произойдет без одобрения США.

Согласно информации, распространенной в СМИ, МУС также рассматривает возможность выдачи ордеров на арест лидеров палестинского радикального движения ХАМАС.

7 октября боевики палестинского радикального движения ХАМАС вторглись в Израиль, убив 1200 человек и взяв в плен 253 человека. У ХАМАС все еще остается в заложниках около 130 человек. Израиль начал ответные военные действия в секторе Газа, в результате которых, по данным местных властей, погибло более 34 400 палестинцев, большинство из которых женщины и дети.