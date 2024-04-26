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Испания поставит Украине партию ракет Patriot: El País

Испания поставит Украине партию ракет Patriot: El País

Испания под давлением НАТО и ЕС согласилась поставить Украине партию ракет Patriot. НАТО и ЕС настаивают на том, чтобы страны, у которых есть эта система американского производства, предоставили Киеву эти ракеты для усиления противовоздушной обороны. 

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает издание El País со ссылкой на свои источники в правительстве. 

Согласно данным издания, речь идет об ограниченном количестве ракет, учитывая, что стоимость каждой из них превышает 1 миллион. Кроме того, испанская армия имеет три батареи Patriot, приобретенные у Германии в 2004 и 2014 годах. Одна из них в Турции, и Мадрид отказался дать ее, две другие на военной базе автономного сообщества Валенсия. 

Правительство Испании готовит новый пакет военной помощи Украине для возможных поставок к концу июня. В нем, среди прочего, десять из девятнадцати танков Leopard 2 A4, которые восстанавливаются.


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