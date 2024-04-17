20 стран мира купят полмиллиона боеприпасов для Украины

Двадцать стран мира присоединились к чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Deutsche Welle, об этом во вторник, 16 апреля, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала в ходе своего двухдневного визита в США. "Я рад, что на данный момент к нашей инициативе уже присоединились около 20 стран", - заявил Фиала, назвав, в частности, Канаду, Германию, Нидерланды и Польшу. Чешский премьер добавил, что это позволит "поставить около 500 тысяч артиллерийских боеприпасов" Украине.

Фиала также отметил, что поставки снарядов должны стать долгосрочной стратегией помощи Киеву. По его словам, нет причин, препятствующих тому, чтобы 20 стран-доноров не поставили Украине еще миллион боеприпасов в течение следующих 12 месяцев. Совместные поставки Киеву "помогут напрямую изменить ситуацию на фронте", добавил глава чешского правительства.

Фиала не уточнил, какую сумму уже удалось собрать, однако, по словам уполномоченного правительства Чехии по восстановлению Украины Томаса Копечны, речь идет примерно о 3 млрд долларов.

В середине февраля в ходе Мюнхенской конференции по безопасности президент Чехии Петр Павел объявил о намерении страны поставить Украине 500 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм и 300 тысяч - калибра 122 мм. Закупить боеприпасы Павел предложил у третьих стран. По его словам, такая сделка стала бы возможной только при финансовом участии в ней других государств-союзников Украины.

В марте американская газета The Wall Street Journal писала, что Чехии уже удалось приобрести около 800 тысяч артиллерийских снарядов у поставщиков со всего мира. Еще 700 тысяч снарядов Чехия сможет купить при наличии дополнительных средств.