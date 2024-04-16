В армянской церкви Амстердама появился новый церковный колокол – подарок от Союза Армян Украины

В Амстердаме 15 апреля состоялась торжественная церемония передачи нового колокола для армянской церкви Святого Духа. Подарок сделал Союз армян Украины.

Как передает Арменпресс со ссылкой на AnalitikaUA, состоялся чин омовения колокола, который провел настоятель храма Тер Тарон Тадевосян. Этот обряд, предшествующий акту освящения колокола, символизирует очищение и подготовку колокола к использованию.

На церемонии присутствовали высокопоставленные представители Союза армян Украины. глава САУ Вилен Шатворян, председатель Штаба САУ Давид Мкртчян, председатель САУ в г. Херсоне Тигран Мкртчян. Также приняли участие активисты САУ Арсен Мелкумян из Ужгорода и Левон Гулян из Одессы. Мероприятие состоялось при участии членов армянского общества Амстердама.

Союз армян Украины прилагает усилия для сохранения и популяризации армянской культуры во всем мире. Поэтому передача нового колокола для армянской церкви в Амстердаме является важным событием не только для местного сообщества, но и для всего армянского народа.