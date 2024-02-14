Баку продолжает стратегию углубления вражды: пресс-секретарь премьер-министра Армении ответила на заявления Баку

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян отреагировала на ряд заявлений официального Баку, в частности отметив, что Азербайджан продолжает стратегию углубления вражды в регионе, что представляет собой постоянную угрозу дестабилизации.

Как сообщает Арменпресс, Багдасарян написала об этом на своей странице в Facebook:

“В ответ на ряд заявлений официального Баку уполномочена заявить:

Законодательство Республики Армения является внутренним делом Республики Армения, и никакая внешняя сила не имеет права вмешиваться во внутренние дела нашей страны.

Что касается территориальных претензий, Армения придерживается достигнутых с Азербайджаном на международных площадках договоренностей о признании территориальной целостности друг друга на основе Алма-Атинской декларации, о проведении работ по делимитации границ между двумя странами на основе Алма-Атинской декларации, об открытии региональных коммуникаций на основе принципов суверенитета, юрисдикции, равенства и взаимности.

Азербайджан регулярно нарушает эти договоренности, продолжая агрессивную риторику, применение силы и угрозы силой, что также противоречит письменным договоренностям, достигнутым на международных площадках.

В то же время Азербайджан продолжает удерживать под оккупацией жизненно важные территории 31 села Республики Армения.

Все это показывает, что Азербайджан продолжает стратегию углубления вражды в регионе, что представляет собой постоянную угрозу дестабилизации.

Армения продолжит свои усилия по установлению мира и вновь предлагает Азербайджану отвод войск от границы 1991 года, что станет краеугольным шагом для стабильности и взаимного доверия в регионе.

Что касается мирного договора, то в согласованном между Арменией и Азербайджаном проекте документа уже есть согласованный пункт, согласно которому стороны не могут ссылаться на свое законодательство для отказа от выполнения какого-либо положения мирного договора.

Повторяем: Армения и Азербайджан уже достигли соглашения по этому вопросу, и заявления официального Баку также противоречат этой договоренности”.