США разместят ядерное оружие в Великобритании

США намерены впервые за 16 лет разместить свое ядерное оружие на территории Великобритании.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на документы Пентагона.

План размещения ядерных боеприпасов на военной базе Лейкенхит в графстве Саффолк подтверждает, что США намерены разместить на авиабазе ядерные боеголовки, мощность которых превышает мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму.

США вывели ядерные ракеты из Великобритании в 2008 году, полагая, что угроза холодной войны со стороны Москвы уменьшилась.